İran Donanması'na 13 gemi eklendi

İran Deniz Kuvvetleri filosuna 13 gelişmiş yerli gemi eklendi. Bu gemiler, yerli teknoloji şirketleri ve sanayi merkezleri işbirliğiyle tasarlanıp üretildi.

İran Savunma Bakan Yardımcısı Amiral Davud Kolizade, yaptığı açıklamada, projenin 25 yerli teknoloji şirketi, araştırma merkezleri ve üniversitelerin ortak çalışmasıyla başarıyla tamamlandığını belirtti.

Projede kullanılan yerli teknolojiler arasında ileri kontrol sistemleri, yangına dayanıklı kablolar, korozyon önleyici kaplamalar ve 120 metreye kadar su ve köpük atabilen yangın söndürme sistemleri bulunuyor.

Mart 2025’te tamamlanan proje, Nisan 2025’ten itibaren deniz testlerine başladı. Proje, 20 milyon dolar döviz tasarrufu sağladı ve doğrudan 1000, dolaylı olarak 5000 kişiye istihdam yarattı.

İran deniz sanayisinin yeteneklerine dikkat çeken yetkili, ülkenin tarama gemileri, yolcu gemileri, konteyner gemileri ve hoverkraftlar gibi çeşitli gemi tiplerini tasarlayıp inşa etmeye hazır olduğunu söyledi.