Pakistan Başbakanı bugün Türkiye’ye gidecek

Halk TV'ye göre, Pakistan, Başbakan Şahbaz Şerif’in Türkiye’yi ziyaret etmek üzere yola çıkacağını açıkladı. Bugün Türkiye’ye ulaşacak Şerif, 25-30 Mayıs tarihleri arasında Türkiye, İran, Azerbaycan ve Tacikistan’ı ziyaret edecek.

Başbakan Şerif’e Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Bilgi ve Yayıncılık Bakanı, Ataullah Tarar eşlik edecek.

Pakistan hükümetinden yapılan resmî açıklamada söz konusu ülkelerle karşılıklı ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası öneme sahip sorunların görüşüleceği duyuruldu. Ziyaretler kapsamında ayrıca Hindistan’la yaşanan çatışmada Pakistan’a destek veren ülkelere teşekkür de edilecek.

Karşılıklı ilişkiler konuşulacak

Pakistan Hükümeti tarafından yapılan, ziyarete dair bilgilendirmelerin bulunduğu açıklamanın tamamı şöyle:

“Başbakan Muhammed Şahbaz Şerif, 4 ülkelik ziyaretlerinin ilk ayağı kapsamında Türkiye için yola çıkacak.

Başbakan’a, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Federal Enformasyon ve Yayın Bakanı Attaullah Tarar ve Özel Danışman Tarık Fatemi eşlik edecek.

Başbakan 25 Mayıs-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye, İran, Azerbaycan ve Tacikistan’ı ziyaret edecek.

Başbakan bu ülkelerin liderleriyle karşılıklı ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası öneme sahip sorunlar hakkında kapsamlı görüşmeler yapacak. Başbakan ayrıca Hindistan'la yakın zamanda yaşanan kriz sürecinde Pakistan’a desteğini uzatan dost ülkelere teşekkür edecek.”