Pakistan medyası: Şahbaz Şerif önümüzdeki hafta İran'ı ziyaret edecek

Geo News’a göre, Pakistan Başbakanı Şerif’ın, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın resmi davetine icabetle önümüzdeki hafta Tahran’ı ziyaret etmesi planlanıyor.

Haberde, Tahran ve İslamabad'ın, bölgesel barış ve güvenlik için yakın işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra ikili ticareti genişletme konusunda anlaştığı belirtiliyor.

Pakistan Başbakanlık Ofisi, Şahbaz Şerif'in Mesut Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin olarak bir açıklama yaparak, "İran Cumhurbaşkanı, Pakistan Başbakanı'nı Tahran'a resmi bir ziyaret için davet etti ve Şahbaz Şerif de bu daveti memnuniyetle karşıladı." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şerif arasında dün akşam bir telefon görüşmesi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu görüşmede Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin sona ermesinden ve ateşkes sürecinin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İran, savaşın ve şiddetin sorunları çözmediği gibi, ulusların acı ve ızdırabını da artırdığına, anlaşmazlıklara sürdürülebilir çözümün çatışma ve kan dökülmesi değil, diyalog ve etkileşim olduğuna her zaman inanmıştır” dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise, Pakistan ve Hindistan arasında anlaşmazlıkların giderilmesi ve ateşkesin sağlanması için İran’ın gösterdiği yardımsever, şefkatli ve kardeşçe çabaları içtenlikle takdir etti.