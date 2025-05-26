Şahbaz Şerif Tahran’a doğru yola çıktı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye temaslarını tamamladıktan sonra İranlı yetkililerle görüşmek üzere üst düzey bir hetine başında İstanbul’u Tahran’a doğru terketti.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asim Munir’in bu ziyarette Şahbaz Şerif’e eşlik ettiği belirtiliyor.

Pakistan İçişleri Bakanı da birkaç saat önce İranlı yetkililerle görüşmek ve Şahbaz Şerif'in heyetine katılmak üzere Tahran'a geldi.

Bu, Pakistan Başbakanı'nın son bir yıl içinde Tahran'a gerçekleştirdiği ikinci resmi ziyaret.

Şahbaz Şerif, İran’ın ardından Azerbaycan ve Tacikistan'a resmi ziyaretlerde bulunacak.