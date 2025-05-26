  1. Dünya
  2. Asya
26 May 2025 14:06

Şahbaz Şerif Tahran’a doğru yola çıktı

Şahbaz Şerif Tahran’a doğru yola çıktı

Türkiye temaslarını tamamlayan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran’a doğru yola çıktı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye temaslarını tamamladıktan sonra İranlı yetkililerle görüşmek üzere üst düzey bir hetine başında İstanbul’u Tahran’a doğru terketti.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asim Munir’in bu ziyarette Şahbaz Şerif’e eşlik ettiği belirtiliyor.

Pakistan İçişleri Bakanı da birkaç saat önce İranlı yetkililerle görüşmek ve Şahbaz Şerif'in heyetine katılmak üzere Tahran'a geldi.

Bu, Pakistan Başbakanı'nın son bir yıl içinde Tahran'a gerçekleştirdiği ikinci resmi ziyaret.

Şahbaz Şerif, İran’ın ardından Azerbaycan ve Tacikistan'a resmi ziyaretlerde bulunacak.

News ID 1927190

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler