Tel Aviv'deki havalimanında uçuşlar yine askıya alındı

Arap medyasıan göre Yemen'den atılan bir füzenin ardından sirenlerin çalması üzerine Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nda tüm iniş ve kalkışlar geçici olarak durduruldu.

Siyonist İsrail ordusu, Yemen'den ateşlenen bir füze nedeniyle çok sayıda kent ve kasabada alarmlar çaldığını duyurdu.

Açıklamada, füzenin hava savunma sistemi tarafından önlendiği iddia edildi.

Yemen silahlı kuvvetleri, Siyonist rejimin Gazze'ye devam eden saldırıları karşısında İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'nın güvenli olmadığını açıklamış, havayolu şirketlerine burayı kullanmamaları uyarısı yayınlamıştı.