Yemen'den İsrail'e yeni füze saldırısı (+Video)

El Cezire televizyonuna göre, Siyonist rejim ordusu, Yemen topraklarından işgal altındaki bölgelere doğru bir füze fırlatıldığını duyurdu.

Bu saldırının ardından işgal altındaki toprakların merkezinde ve Batı Şeria'daki bazı yerleşim bölgelerinde sirenleri çaldı.

Siyonist rejim ordusu, hava savunma sistemlerinin füzeyi engellemek için devreye girdiğini açıkladı.

Yemen direniş güçleri, Siyonist rejim Gazze halkına yönelik saldırılarını sürdürdükçe, işgal altındaki topraklara yönelik füze saldırılarına devam edeceklerini defalarca açıkladılar. Yemenlilerin yeni füze saldırı dalgası, işgal altındaki topraklara yapılan birçok uçuşun iptal edilmesine yol açtı.

Siyonist rejimin radyo ve televizyon kurumu (KAN), bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, yabancı havayolu şirketlerine siyasi baskı uygulama çabalarına rağmen, bu şirketlerin uçuş iptallerine devam ettiğini bildirdi.

KAN ayrıca, işgal altındaki topraklarda yaşanan uçuş iptali krizinin yakın zamanda çözülemeyeceğini belirtti. Bu durum, Siyonist rejim içindeki siyasi ve güvenlik çevrelerinde endişeye yol açmış durumda.