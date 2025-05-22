Yemen'den Ben Gurion Havalimanı ve Tel Aviv’e İHA saldırısı

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, işgali altındaki topraklara yönelik “nokta atışı ve başarılı” füze ve insansız hava aracı (İHA) operasyonları gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Sözcü Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen’in balistik füze birimlerinin “Zülfikar” adlı uzun menzilli bir füzeyle Tel Aviv yakınlarındaki Lod’daki Ben Gurion Havalimanı’nı hedef aldığını belirtti. Saldırı sonrasında havaalanında uçuşlar yaklaşık bir saat süreyle durduruldu ve milyonlarca Siyonist sığınaklara yöneldi.

Ayrıca Yemen’in İHA biriminin de “Yafa” adlı iki insansız hava aracını, Hayfa ve Tel Aviv’deki (Yafa) önemli ve stratejik hedeflere yönlendirdiği aktarıldı.

Bu saldırıların, Gazze’de İsrail’in artan saldırılarına ve işlediği “vahşi suçlara” karşılık olarak gerçekleştirildiğini vurgulayan Seri, İslam dünyasının Gazze’deki katliamlar karşısında sessizliğinin, ağır bir dini ve ahlaki sorumluluk doğurduğunu ifade etti.

Tuğgeneral Seri, Gazze halkının ve Filistin direnişinin gösterdiği kahramanca direnişi selamlayarak, “Gazze, sadece kendi halkının değil tüm ümmetin onurunu savunuyor” dedi.

Sözcü, Gazze’ye yönelik saldırılar tamamen sona erip abluka kaldırılana kadar Yemen’in bu tür destek operasyonlarını sürdüreceğini ve gerekirse daha da genişleteceklerini belirtti.

