İran Meclis Başkanı Galibaf'ın Venezuela temasları başladı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Karakas’a gerçekleştirdiği ziyarette Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile görüştü.

Görüşmede Galibaf, Venezuela’nın ''dost ülke’’ olduğunu belirterek, ''Ortak düşmanlarımız var, bu yüzden ikili ilişkilerimizi güçlendirmeye devam etmeliyiz.’’ dedi.

Galibaf, ''Venezuela'nın tarihine baktığımızda, sizin de hayatınızı küresel istikbar ile mücadele ederek geçirdiğinizi görüyoruz, bu yüzden bu konuda ortak bir noktamız var.’’ ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Galibaf ayrıca, ''Emperyalist güçler, uluslar arasında her zaman mesafe yaratmaya çalışıyor; Bugün onların planını engellemek için buradayız." diye konuştu.

Venezuela Dışişleri Bakanı da İran'ı ''bölgesel barışın garantörü'' olarak tanımladı.

Yvan Gi, ''ABD ile yürütülen müzakerelerde zafer kazanmanızı diliyorum, çünkü bu zafer herkesin zaferidir'' dedi.