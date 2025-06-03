İran Meclis Başkanı Galibaf Küba’da

Venezuela temaslarını tamamlayan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bir parlamento heyetin başında Küba'nın başkenti Havana’ya ulaştı ve burada Kübalı yetkililer tarafından resmi törenle karşılandı.

Havana Havalimanı’nda Galibaf, Küba Meclisi Başkan Yardımcısı, Küba-İran Dostluk Grubu Başkanı ve bazı Kübalı milletvekilleri tarafından karşılandı.

Bu ziyaret, Brezilya’daki BRICS üyesi ülkelerin parlamento forumuna katılmak ve ayrıca Venezuela ve Küba ile ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Meclis Başkanının Küba ziyareti, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve daha fazla işbirliği için görüşmeler yapılması açısından önemli bir fırsat oluşturmaktadır.