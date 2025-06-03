Galibaf: İran ve Küba, tek taraflı yaptırımlarına karşı ortak duruş sergilemelidir

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Latin Amerika turu kapsamında bugün Küba’ya gitti.

Galibaf, Havana Havalimanı’na varışında Küba Parlamento Başkan Yardımcısı ile yaptığı görüşmede, İran ile Küba arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Galibaf, “Emperyalizm bugüne kadar sadece zulüm, adaletsizlik ve baskı getirmiştir. Özgürlük ve bağımsızlık bir bedel gerektirir. Bağımsız olmak isteyen ülkeler daima emperyalist güçlerin baskısına maruz kalır. İran ve Küba’nın ortak hedefleri, ortak dostları ve ortak düşmanları vardır.”dedi.

Küba’yı dost ve bağımsız bir ülke olarak gördüklerini belirten Galibaf “İki ülke arasındaki ilişkileri daha da sağlamlaştırmalı ve tüm imkanlarımızı kullanarak düşmanın tek taraflılığına karşı birlikte durmalıyız.” ifadesini kullandı.

İran’a karşı şimdiye kadarki en ağır yaptırımların uygulandığını belirten Galibaf, “Ancak İran halkı, ülkesinin bağımsızlığını korumak için bu baskılara karşı direndi. İran ve Küba ne kadar çok işbirliği yapar ve birbirlerinin tecrübelerinden yararlanırsa, o kadar az zarar görürler ve daha da güçlenirler.” diye kaydetti.

Küba Parlamento Başkan Yardımcısı da görüşmede yaptığı açıklamada, “İran ve Küba, emperyalizmin ve küresel istikbarın haksız yaptırımlarından acı çekmiştir. İki ülkenin birbirine uzattığı dostluk eli, büyük bir dayanışma örneğidir ve takdire şayandır.” şeklinde konuştu.