İran ve Venezuela meclis başkanları arasında görüşme

Güney Amerika’ya düzenlediği bölgesel ziyaret kapsamında dün itibarıyla üst düzey bir parlamento heyetiyle birlikte Karakas'ta bulunan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Venezuela Parlamentosu’nu ziyaret ederek, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez ile bir görüşme gerçekleştirdi.



Galibaf’a bu ziyarette, İran-Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Celil Muhtar, İran-Venezuela Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Salar Velayetmedar, Planlama ve Bütçe Komisyonu Başkanı Gulamreza Tacgerdun ve Kirmanşah Milletvekili Muhammed Reşidi eşlik etti.