İran yapımı animasyon Yunanistan yolcusu

İranlı yönetmen Narges Zakeri’nin yönettiği kısa animasyon filmi “Pathetique”, Yunanistan’da düzenlenen 8. Loutraki Animasyon Festivali’nin yarışma bölümüne katılmaya hak kazandı.

“Pathetique”, ünlü besteci Ludwig van Beethoven’ın aynı isimli sonatından ilham alıyor. Filmde, ana karakter olan bir piyanistin psikolojik çöküşü ve bu çöküşün sanatsal bir yaratım sürecine dönüşmesi konu ediliyor. “Pathetique”, Fransızca kökenli bir kelime olup “hüzünlü” anlamına geliyor.

Loutraki Animasyon Festivali, her yıl Yunanistan’ın Loutraki şehrinde düzenlenen uluslararası bir etkinlik olup, animasyon sanatını ve endüstrisini bir araya getirmeyi amaçlıyor. Festivalde 2D, 3D, stop-motion ve deneysel türlerde çok sayıda kısa film gösteriliyor.

Festivalin kapanış töreni bu yıl 4 Temmuz’da gerçekleştirilecek.