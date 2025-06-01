  1. Kültür
1 Haz 2025 10:28

Mahsun Kırmızıgül, İran’da konser vereceği haberlerini yalanladı

Mahsun Kırmızıgül, İran’da konser vereceği haberlerini yalanladı

Türk sanatçı Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı Farsça paylaşımda, İran’da konser vereceğine dair çıkan haberleri yalanladı ve şu an için herhangi bir anlaşmanın olmadığını açıkladı.

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı Farsça paylaşımla İranlı hayranlarına seslendi.

Gelen yoğun mesajlar üzerine açıklama yapan Kırmızıgül, şu anda İran’da konser vermek üzere herhangi bir plan ya da anlaşmasının bulunmadığını belirtti.

Sanatçı açıklamasında şunları söyledi:

“İran’la ilgili çok fazla mesaj alıyorum. Şu an için İran’da konser düzenlemek üzere hiçbir kurum ya da kişiyle anlaşmam yok. Eğer bir gün İran’da konser verirsem, bunu resmi sosyal medya hesaplarımdan mutlaka duyuracağım. İran halkını seviyorum ve sizi görmek için sabırsızlanıyorum.”

Mahsun Kırmızıgül, İran’da konser vereceği haberlerini yalanladı

News ID 1927341

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler