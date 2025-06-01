Mahsun Kırmızıgül, İran’da konser vereceği haberlerini yalanladı

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı Farsça paylaşımla İranlı hayranlarına seslendi.

Gelen yoğun mesajlar üzerine açıklama yapan Kırmızıgül, şu anda İran’da konser vermek üzere herhangi bir plan ya da anlaşmasının bulunmadığını belirtti.

Sanatçı açıklamasında şunları söyledi:

“İran’la ilgili çok fazla mesaj alıyorum. Şu an için İran’da konser düzenlemek üzere hiçbir kurum ya da kişiyle anlaşmam yok. Eğer bir gün İran’da konser verirsem, bunu resmi sosyal medya hesaplarımdan mutlaka duyuracağım. İran halkını seviyorum ve sizi görmek için sabırsızlanıyorum.”