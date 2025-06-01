Japon Büyükelçi: Tahran-Tokyo ilişkilerinin önünde parlak bir vizyon var

Japonya’nın İran Büyükelçisi Tsukada Tamaki, “Tehran Times” gazetesine verdiği özel bir röportajda, Tahran ile Tokyo arasındaki uzun süreli dostane ilişkilere değinerek, iki ülke arasında enerji, altyapı, kültür ve turizm alanlarında işbirliğinin gelişmesi için parlak bir vizyon çizdi.

Tahran ile Tokyo arasındaki ilişkileri sıcak ve samimi olarak tanımlayan Japonya Büyükelçisi, iki tarafın birbirlerinin kültür ve medeniyetine derin bir saygı duyduğunu vurguladı ve bu durumun işbirliğinin geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturduğunu belirtti.

Teknoloji, altyapı ve kültür alanlarındaki geniş potansiyele işaret eden Tsukada Tamaki, uluslararası koşulların iyileşmesi sonrasında Japonya’daki şirketlerin ve özel sektörün işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Tsukada Tamaki’nin Tehran Times’a verdiği röpotajın tam metni şöyle:

- İran ve Japonya arasındaki mevcut ilişki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

İran ve Japonya arasındaki ilişkiler çok sıcak ve dostane. Bu iki ülkenin birbirlerinin kültür ve medeniyetine derin saygı duyduklarını düşünüyorum. Bu anlayış ve duygu, iki ülke arasında çok iyi ve samimi bir ilişkinin temelini oluşturuyor.

- Japonya’nın İran ile ilişkilerini sürdürmedeki en önemli çıkarları nelerdir?

İran Ortadoğu bölgesinde yer alıyor ve bu bölge enerji açısından Japonya için kritik öneme sahip. Enerji güvenliği, Japonya’nın bu bölgeyle ve özellikle İran ile ilişkilerini belirleyen temel faktörlerden biridir. Ayrıca Ortadoğu ile Japonya arasındaki enerji akışını sağlayan deniz güvenliği bizim için hayati önem taşır. Dolayısıyla İran bizim için çok önemli bir ülkedir.

- Japonya’nın İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlar konusundaki resmi tutumu nedir?

Uluslararası yaptırımlar, ülkelerin davranışları ve uluslararası yasa ve düzenlemelere uyumları hakkında uzun süren tartışmaların sonucudur. İran ile ilgili yaptırımlar konusu da nükleer program nedeniyle sürekli bir tartışma alanı olmuştur. Her ülkenin barışçıl nükleer program geliştirme hakkı vardır ancak yaptırımların nedeni İran’ın faaliyetlerinin sadece barışçıl olduğunu uluslararası topluma tatmin edici şekilde kanıtlayamamasıdır. Japonya ve uluslararası toplum, barışçıl ve refah dolu bir ortamda yaşamı sağlamak için İran ile işbirliği yapmaya hazırdır. Yaptırımlar kaldırılabilmesi için İran’ın nükleer programının sadece barışçıl amaçlar taşıdığını kanıtlamasını umuyoruz.

- Teknoloji veya altyapı gibi alanlarda Japonya’nın İran ile ekonomik işbirliğini genişletmek istiyor mu?

Ekonomik ilişkileri tam seviyesine getirmek için dış koşulların iyileşmesi, yani yaptırımların kaldırılması gerekir. Böyle bir durumda Japon şirketleri, altyapının yeniden inşası alanında özellikle petrokimya rafinerileri ve enerji, su gibi hizmet altyapılarında faaliyet göstermeye istekli. Japon otomobillerinin İran pazarında büyük ve yoğun bir talep var; şartlar sağlanırsa ihracata hazırız. Ayrıca karbon azaltımı, enerji verimliliğinin artırılması ve hidrojen sanayi gibi sektörlere de ilgi var. Bunlar işbirliği için sadece birkaç cazip örnektir.

- İran ve Japonya arasındaki kültürel değişim programlarının durumu nasıl? Örnek verebilir misiniz?

Kültür alanında, özellikle popüler kültürde, bu değişimler daha çok özel sektör ve iş dünyası tarafından gerçekleştirilir ve hükümetin rolü daha azdır. Anime, video oyunları, edebiyat ve sinema gibi alanlarda yoğun bir değişim vardır. Her iki halk da birbirlerinin kültürünü tanımaktadır ve bu değişimin devamı konusunda endişe yoktur. Hükümetler ise daha çok tarihi ve arkeolojik mirasın korunması konusunda rol oynayabilirler. 2029’da İran ve Japonya’nın diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü, tarih gözden geçirilip kültürel değişimlerin geleceği planlanması için iyi bir fırsat olacaktır.

- Japonların İran’a turizm düzeyi nasıl ve bu alanda neler yapılabilir?

Açıkçası, Japonların İran’a turizmi oldukça azdır ve bunun birçok sebebi vardır; direkt uçuş olmaması, döviz, telekomünikasyon ve ulaşım sorunları, ayrıca otel ve restoranlarda uluslararası standartların henüz yakalanmamış olması. Altyapı eksikliği de büyük bir engeldir. Ancak genel olarak İran turizm piyasası büyük potansiyele sahiptir; İran’ın doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası, yerel cazibeleri, kültürel ve mutfak çeşitliliği dikkat çekicidir. Umarız birlikte çalışarak bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanabiliriz.

- İran-Japonya ilişkilerinin geleceği için kişisel vizyonunuz nedir?

Derin kültürel ve medeniyet bağları göz önüne alındığında, oldukça iyimserim. İki taraf da birbirlerini daha iyi tanımaktan yana. Umarım dış koşullar düzelir, ekonomik faaliyetler eski seviyesine döner ve halklar arası ilişkiler artar ve böylece kapsamlı faaliyetlerin temeli oluşturulur.