İran yapımı “Kağıt Çiçekler” İtalya’da izleyiciyle buluşacak

Nebrodi Cinema Festivali’nin 9’uncusu, 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında İtalya’nın Messina kentinde düzenlenecek.

Yönetmenliğini Ramak Emin Kazımi’nin yaptığı “Kağıt Çiçekler” adlı kısa animasyon bu festivalde yarışma bölümünde izleyiciyle buluşacak.

Film, ikinci kitabının soğuk karşılanmasının ardından, ünlü bir yazarın terkedilmiş bir bahçenin içindeki ıssız bir köşke sığınmasını konu alıyor.

Bu kısa animasyon daha önce de Trieste İtalya Festivali, İzmir Kadın Festivali, Kazan Festivali, Bağdat Babilon Festivali ve Tahran Animasyon Festivali gibi etkinliklerde gösterildi. Kazandığı ödüller arasında Kazan Rusya Festivali’nde En İyi Animasyon Ödülü, Rusya Hakiki Sinema Festivali’nde ödül ve İngiltere’deki Fumi Festivali’nde En İyi Kostüm Tasarımı Ödülü yer alıyor.