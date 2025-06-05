Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, "2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılan toplantı dördüncü yılına giren kuzeyimizdeki kanlı savaşın bitirilmesi yönünde tarihi bir adım olmuştur" diye konuştu.

Erdoğan, siyaset gündemine ilişkin de mesajlar verdi. CHP'nin bayramlaşmamasıyla ilgili konuşan Erdoğan, "86 milyon olarak ebedi kardeşliğimizi ve iç cephemizi güçlendirdiğimiz bir dönemde ana muhalefetin kimseyle bayramlaşmayan parti haline gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü de ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"86 milyon olarak ebedi kardeşliğimizi ve iç cephemizi güçlendirdiğimiz bir dönemde ana muhalefetin kimseyle bayramlaşmayan parti haline gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü ifade etmek isterim. Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması ve Türkiye’nin tüm renklerinin özellikle bayramlarda bir araya gelmeyi başarabilmesidir. Çünkü ülkemizin dört bir yanını süsleyen bıllboardlarda dediğimiz gibi adımız kardeşlik soyadımız Türkiye’dir.

Örgütün kendinin fesih ve silah bırakma kararı almasının ardından yeni bir aşamaya geçtik. Aziz milletimizin duası siyaset kurumunun desteğiyle yakın bir zamanda yarım asırlık bir musibetten ülkemizi inşallah hep birlikte kurtaracağız. "Terörsüz Türkiye" menziline suhuletle vardığımızda daha güçlü çok daha müessir bir geleceği öyle inanıyorum ki hep birlikte kucaklayacağız.

Türkiye olarak gerek Filistin'deki soykırımın durdurulması gerekse Rusya Ukrayna arasındaki savaşın adil bir barışla neticelenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul’da yapılan toplantı, dördüncü yılına giren kuzeyimizdeki kanlı savaşın bitirilmesi yönünde tarihi bir adım olmuştur.

Komşumuz Suriye’de yeni yönetimin ülkenin milli birliği ve toprak bütünlüğü ve sürdürülebilir kalkınması için verdiği mücadeleyi takdirle karşılıyoruz. Bölgedeki tüm kardeş ülkelerin de destekleriyle Suriye inanıyoruz ki kalıcı huzura kavuşacak eski ihtişamlı günlerine yeniden dönecektir.