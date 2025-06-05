Gazze’de savaşın gölgesinde bayram sevinci

Gazze Şeridi’nin güneyinde, savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren Han Yunus kentinde, Filistinli Rihan Şerab farklı bir bayram hazırlığı içinde.

İsrail’in devam eden saldırıları ve bombardımanların yarattığı yıkımın ortasında, ailesiyle birlikte Mevasi bölgesinde kurulan çadır kente sığınan Şerab, Kurban Bayramı’na özel olarak keçeden oyuncak koyunlar üretiyor.

Rihan Şerab’ın bu el işi oyuncakları, savaşın getirdiği karanlık günlerde çocuklara umut ışığı oluyor.

Yalnızca kendi çocukları için değil, kampta yaşayan diğer çocukların yüzlerinde bir tebessüm yaratmak için büyük bir özveriyle hazırladığı oyuncakları dağıtıyor.

Her bir oyuncak, el emeğinin ve sevginin simgesi olarak çocukların bayram coşkusunu biraz daha artırıyor.

Yaşadıkları zor koşullara rağmen, Şerab’ın bu anlamlı çalışması, bayramın paylaşma ve sevgi ruhunu yaşatmaya devam ediyor.

Çadır kentin dar ve sınırlı imkanlarına rağmen, oyuncak koyunlar küçük ellerde bayram coşkusunu büyütüyor.

Bayram öncesi el emeğiyle yaptığı oyuncak koyunları özenle hazırlayan Şerab, kampta yaşayan çocukların yüzlerindeki mutluluğu gördükçe umudunu daha da büyütüyor.

Bu küçük oyuncaklar, Gazze’de savaşın yarattığı yıkımı bir an için unutturan, sevgi ve dayanışmanın en güzel sembolleri arasında yer alıyor.

Kaynak: Enson Haber