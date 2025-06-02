ABD, İran'a yönelik yeni yaptırımları askıya mı aldı?

Amerikan gazetesi The Wall Street Journal, ABD yönetiminin İran'a yönelik yeni yaptırımları askıya aldığını iddia etti.

Gazeteye konuşan ABD’li kaynakların iddiasına göre İran ile ABD arasında yapılması beklenen dolaylı görüşmelerin altıncı turu öncesi Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt geçen hafta İran'a yönelik tüm yeni yaptırım faaliyetlerinin askıya alınması yönünde kurumlara bir talimat gönderdi.

Geçtiğimiz şubat ayında ABD Başkanı Donald Trump, ‘İran’a maksimum baskı’ politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı.

İran ile ABD, Umman'ın arabuluculuğunda dolaylı müzakereleri sürdürürken Trump hükümeti Tahran'a karşı yaptırım uyguluyor.

The Wall Street Journal'ın iddiasına İran'dan yanıt

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi bugün Tahran'da düzenlediği basın toplantısında The Wall Street Journal'un iddiasına dair yöneltilen soruya , ''Siz inandınız mı? Yaptırımların ortadan kaldırılması Washington ile herhangi bir anlaşmanın temel unsurudur. ABD tarafının yaptırımlara yönelik yaklaşımında herhangi bir değişiklik olup olmadığını pratikte görmemiz gerekiyor.'' cevabını verdi.

Bekayi, “Yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılacağının garanti edilmesini istiyoruz. Amerikan tarafı şu ana kadar bu konuya açıklık getirmek istemedi.” ifadesini kullandı.