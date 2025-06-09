“Mayıs Sıkıntısı”, Anton Çehov ve Abbas Kiyarüstemi'nin izinde bir film

Yönetmenliğimi Nuri Bilge Ceylan üstlenen “Mayıs Sıkıntısı” adlı film dün akşam İran’da gösterildi.

“Mayıs Sıkıntısı”, gösterimi sonrası İranlı film eleştirmeni Maziyar Fekri Erşad, senarist ve yönetmen Hüseyin Mehkâm ve yönetmeni Nuri Bilge Ceylan tarafından analiz edildi.

Maziyar Fekri Erşad, Ceylan’ın hikâye anlatımı ve kurgusunda Rus yazar Anton Çehov’dan özellikle de kadraj kurma açısından İranlı yönetmen Abbas Kiyarüstemi’den etkilenmiş olmasının, filmlerinin ayırt edici özelliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Ceylan’ın da merhum Kiyarüstemi gibi profesyonel bir fotoğrafçı olmasının, bu etkiyi daha da pekiştirdiğini belirten Fekri Erşad, “Ceylan’ın edebiyata olan ilgisi, filmlerinin biçimini ve tarzını şekillendiriyor. Filmleri, klasik bir sinema yapısından çok bir romanın yapısına benziyor. Ceylan’ın filmlerini izlerken, sanki bir romanın ardışık ve çok sayıda bölümünü okur gibi hissediyoruz” dedi.

İranlı senarist ve yönetmen Hüseyin Mehkâm da Ceylan’ın çağdaş sanatın iki büyük ismi olan Anton Çehov ve Abbas Kiyarüstemi’den etkilenmiş olduğuna dikkat çekerek, “Bu iki isim, bizi doğrudan Ceylan’a bağlayan figürlerdir ve Ceylan da bu etkilenmelerden defalarca söz etmiş, röportajlarında ve filmlerinde açıkça bu isimleri anmıştır,” dedi.

Ceylan’ın önce Çehov’a hayran olduğunu ardından sinemaya yöneldiğini belirten Mehkâm, “Nuri Bilge Ceylan’ın Abbas Kiyarüstemi’ye duyduğu saygı da çok net bir biçimde ortadadır ve bunu birçok kez açıkça dile getirmiştir. Hem ‘Kasaba’ hem de ‘Mayıs Sıkıntısı’ filmleri, Kiyarüstemi’nin filmlerinden yalnızca birkaç yıl sonra çekilmiştir. Anlatı yapısı, kırsal mekân seçimi, belgesel ve kurmacanın birleşimi, çocuk karakterlerle kurduğu ilişki gibi unsurlar üzerinden, Kiyarüstemi’nin ruhunu Ceylan’ın filmlerinde hissedebiliriz. Ayrıca çekim planlarında da Ceylan’ın bakışı, Kiyarüstemi sinemasına olan yakınlığını açıkça ortaya koymaktadır ve Ceylan da bunu bizzat dile getirmektedir” ifadelerinde bulundu.

Filmin özeti

Kasabadaki herkes küçük dertleriyle içiçe ve sürpizlere kapalı hayatlarıyla yine de huzurlu görünüyor. Ancak bu huzur, çocukluğunu geçirdiği bu kasabada bir film çekmeyi kafasına koymuş Muzaffer'in gelişiyle biraz zedeleniyor ve olaylar başlıyor...

Filmin ana karakteri Muzaffer, Aynı Nuri Bilge Ceylan'ın yapmakta olduğu gibi, İstanbul'dan doğduğu kasabaya geri dönerek film yapmaya çalışan bir yönetmeni canlandırıyor. Bu doğrultuda Muzaffer ve Nuri Bilge Ceylan filmde gözlediğimiz birçok öğeyi paylaşıyorlar. Hatta filmdeki yönetmen kimliği, Nuri Bilge Ceylan'ın gerçek hayattaki ailesini, o kasabanın sakinlerini ve görüntülerini kullanıyor. Öte yandan, böyle bir paylaşım içinde anlatısal açıdan ayrıldıkları noktalar da gözlemlenebiliyor.

Mayıs Sıkıntısı, yurtiçi ve yurtdışında birçok festivalde ödüle layık görülen bir yapım olarak, sade bir anlatımla derinlemesine bir keşif sunuyor.

Nuri Bilge Ceylan’ın ikinci uzun metraj filmi olan “Mayıs Sıkıntısı” adlı filmin oyuncu kadrosunda Fatma Ceylan, Mehmet Emin Ceylan, Mehmet Emin Toprak, Muhammed Zımbaoğlu, Muzaffer Özdemir yer alıyor.