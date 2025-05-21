İran sinemasının duygusal draması: “Raha”

Yönetmenliğini Hisam Ferehmend’in üstlendiği bu etkileyici yapım, toplumsal değişimler, aile dinamikleri ve insan psikolojisi üzerine düşündürücü bir hikâye sunuyor.

Filmin Konusu:

Film, 55 yaşındaki Tevhid isimli bir adamın etrafında gelişiyor. Tevhid, eşi ve çocuklarıyla birlikte sıradan ve dengeli bir yaşam sürmektedir. Ancak sıradan görünen bir olay, bu ailenin hayatını kökten değiştirir.

“Raha”, bireyin içsel çatışmalarını, aile bağlarını ve sosyal baskılarla baş etme sürecini dramatik bir dille yansıtırken, izleyiciye güçlü duygular yaşatıyor.

Oyuncu Kadrosu:

Filmin oyuncu kadrosu, İran sinemasının deneyimli ve genç yeteneklerini bir araya getiriyor:

• Şahab Hüseyni – Tevhid

• Gazel Şakiri – Süreyya

• Zoha İsmailifer – Raha

• Arman Mirzayi – Suheyil

Ödüller ve Adaylıklar:

“Raha” filmi, uluslararası 43. Fecr Film Festivali’nde birçok dalda öne çıkmayı başardı:

• En İyi Erkek Oyuncu – Şahab Hüseyni (Aday)

• En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Gazel Şakiri (Aday)

• En İyi Kurgu – Mehdi Saadi & Loğman Halidi (Aday)

• En İyi Sanat Yönetimi – Rasul Alizade (Aday)

• En İyi İlk Film Ödülü – Said Hani (Kazanan)

• En İyi İlk Yönetmen Adaylığı – Hisam Ferhemend

• Seyirci Ödülü Adaylığı – Said Hani

