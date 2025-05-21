  1. Kültür
21 May 2025 16:53

Hayat tadında İran sinemasi 7:

İran sinemasının duygusal draması: “Raha”

İran sinemasının duygusal draması: “Raha”

İran sinemasının güçlü temsilcilerinden biri olan “Raha” filmi, 2025 yılında vizyona girdi ve 43. Fecr Film Festivali’nde büyük ilgi gördü.

Yönetmenliğini Hisam Ferehmend’in üstlendiği bu etkileyici yapım, toplumsal değişimler, aile dinamikleri ve insan psikolojisi üzerine düşündürücü bir hikâye sunuyor.

Filmin Konusu:

Film, 55 yaşındaki Tevhid isimli bir adamın etrafında gelişiyor. Tevhid, eşi ve çocuklarıyla birlikte sıradan ve dengeli bir yaşam sürmektedir. Ancak sıradan görünen bir olay, bu ailenin hayatını kökten değiştirir.

“Raha”, bireyin içsel çatışmalarını, aile bağlarını ve sosyal baskılarla baş etme sürecini dramatik bir dille yansıtırken, izleyiciye güçlü duygular yaşatıyor.

Oyuncu Kadrosu:

Filmin oyuncu kadrosu, İran sinemasının deneyimli ve genç yeteneklerini bir araya getiriyor:

• Şahab Hüseyni – Tevhid

İran sinemasının duygusal draması: “Raha”

• Gazel Şakiri – Süreyya

İran sinemasının duygusal draması: “Raha”

• Zoha İsmailifer – Raha

İran sinemasının duygusal draması: “Raha”

• Arman Mirzayi – Suheyil

İran sinemasının duygusal draması: “Raha”

Ödüller ve Adaylıklar:

“Raha” filmi, uluslararası 43. Fecr Film Festivali’nde birçok dalda öne çıkmayı başardı:

• En İyi Erkek Oyuncu – Şahab Hüseyni (Aday)

• En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Gazel Şakiri (Aday)

• En İyi Kurgu – Mehdi Saadi & Loğman Halidi (Aday)

• En İyi Sanat Yönetimi – Rasul Alizade (Aday)

• En İyi İlk Film Ödülü – Said Hani (Kazanan)

• En İyi İlk Yönetmen Adaylığı – Hisam Ferhemend

• Seyirci Ödülü Adaylığı – Said Hani

News ID 1926870

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