Nil'den gelen hikaye: Musa Kelimullah (a.s.)

İran sinemasının en güçlü seslerinden biri olan İbrahim Hatemikiya, yine büyük bir projeyle karşımızda. Onun her filmi, yalnızca bir sinema eseri değil, aynı zamanda bir tartışma, bir merak ve bir sinema olayıdır. Bu kez usta yönetmen, kutsal bir hikâyeye uzanıyor: Musa Kelimullah (a.s.)

2024 yapımı “Musa Kelimullah”, yönetmen İbrahim Hatemi Kiya tarafından çekilen, Yahudi peygamberi Hz. Musa'nın (a.s.) İran sinemasının en sevilen dini filmlerinden biri.

Ayetullah Hamanei filmi çok beğenmişti

Hz. Musa (a.s.) filmi ekibinin İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ile görüşmesinin detaylarını geçen gün paylaştı.

Görüşmede Ayetullah Hamanei, film hakkında şunları söyledi: "Hz. Musa (a.s.) filmini izledim, mükemmeldi. İnşallah aynı şekilde devamını da çekersiniz. Film harikaydı, Allah'a şükürler olsun. Filmi izlerken keyif aldım hem de böyle bir çalışmanın ortaya çıkmasından mutluluk duydum."

Biz de herkesin ilgisini çeken bu filmi bugünkü yazımızda size tanıtmaya çalıştık:

Bir Doğum, Bir Başlangıç

“Musa Kelimullah” filmi, peygamberler tarihinin en çarpıcı sahnelerinden birini beyazperdeye taşıyor: Musa’nın doğumu ve nehre bırakılışı.

Bu sahne, sadece bir çocuğun kaderi değil, insanlık tarihine yön veren bir yolculuğun ilk adımıdır. Hatemikiya, bu hikâyeyi anlatırken izleyiciye sadece bir dönem filmi sunmuyor; kader, direniş ve ilahi iradenin sinemadaki yankısını hissettiriyor.

Oyuncu Kadrosu: Yıldızlarla Örülü Bir Destan

Film, İran sinemasının önemli yüzlerini bir araya getiriyor:

• Merila Zarei → Musa’nın annesi

• Alirıza Kemali → Musa’nın babası

• Behnam Teşekkür→ Firavun

• Bahare Kiyan Afşar → Asiye

• Ve sahnenin ustası Ferhad Ayiş

Festivalde Yankılar ve Ödüller

Film yapımında, dev LED ekranlar kullanılarak sahnenin arka planında dijital ortamlar oluşturulan ve yeşil perde (Green Screen) yerine geçen Virtual Production (Sanal Prodüksiyon) teknolojisi kullanıldı.

43. Fecr Film Festivali’nde film yalnızca merakla beklenmedi, aynı zamanda ödüllerle de taçlandırıldı:

• Ferhad Ayiş → En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

• Alirıza Vaezi → Teknik Başarı Ödülü

• Şehram Halac → En İyi Makyaj

• Azar Mohammadi → En İyi Kostüm Tasarımı

• Keyvan Mukeddem → En İyi Sanat Yönetimi

Sinema ve Televizyon Arasında Bir Köprü

Aslında büyük bir televizyon dizisi olarak planlanan “Musa Kelimullah”, şimdi sinema versiyonuyla Fecr sahnesine çıkıyor. Yapımcıların hedefi hem uluslararası pazarda dikkat çekmek, hem de İran seyircisinin sinemada bu destanı deneyimlemesini sağlamak.