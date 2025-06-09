İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nden İsrail'e uyarı

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği, Siyonist İsrail'e karşı yürütülen başarılı istihbarat operasyonuna dair açıklama yayınladı.

Açıklamada, ''Bu büyük istihbarat başarısı ve elde edilen belge hazinesi, İslami düzenin düşmanların çıkardığı yaygalara karşı yürütüğü akıllı, gizli ve cesurca eylemlerin önemli bir parçasıdır.

Bu belgelere ulaşmak, Siyonist rejimin ülkenin nükleer tesislerine olası saldırısı halinde İran'a rejimin gizli nükleer tesislerine ve ekonomik ile askeri altyapısına yönelik derhal ve orantılı bir biçimde karşılık vermesine olanak sağlamıştır.'' ifadesine yer verildi.

Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'ne göre, Siyonist hedefler listesi İran Silahlı Kuvvetleri'nin masasındadır ve herhangi bir saldırı durumunda rejimin gizli nükleer tesisleri hedef alınacaktır.

İran güvenlik kaynakları, Siyonist İsrail’in nükleer tesislerine ilişkin binlerce stratejik belgeye ulaşıldığını ve belgelerin güvenli şekilde İran’a getirildiğini duyurmuştu.