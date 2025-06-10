İran’ın elde ettiği belgeler, UAEA’nın İsrail’le gizli işbirliğini ortaya çıkardı

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) gönderdiği gizli ve resmi belgelerin, gizli kanallar aracılığıyla İsrail istihbaratına iletildiği ortaya çıktı.

Konuya ilişkin Fars Haber Ajansı'na konuşan yetkili bir kaynak, “Belgeler açıkça gösteriyor ki UAEA, tarafsız bir kurum olmak yerine, İsrail rejiminin amaçlarına hizmet eden bir araca dönüşmüş durumda” ifadelerini kullandı.

Daha önce de İranlı nükleer bilim insanlarının isimlerinin Ajans aracılığıyla sızdırıldığı ve bu durumun suikastlara yol açtığına dair iddialar gündeme gelmişti. Son gelişmeler, UAEA’nın geçmişte de benzer biçimde ülkelerin bilgi güvenliğini ihlal ettiğini gösteriyor.

Bu gelişmelerin ardından, İran Dışişleri Bakanlığı’nın Ajans’a karşı sert diplomatik adımlar atması bekleniyor. Analistler, söz konusu belgelerin Batılı güçler ve İsrail ile UAEA arasında örtülü işbirliklerini açığa çıkardığını ve kurumun tarafsızlığını ciddi şekilde sorgulanır hale getirdiğini belirtiyor.