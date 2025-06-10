İran'dan ABD ve üç Avrupa ülkesine uyarı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) İran’ın nükleer programına yönelik suçlamalarını reddederek, Ajans Başkanı’nın son raporunu Batılı ülkelerin ve ABD’nin siyasi ve yönlendirilmiş yaklaşımının açık bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Bir radyo programında konuşan Bekayi, “İran, ulusal çıkarlara yönelik her türlü yasa dışı adıma güçlü ve orantılı şekilde karşılık verecektir,” dedi.

UAEA Yönetim Kurulu’nun son toplantısında hakim olan siyasi atmosferden duyduğu endişeyi dile getiren Sözcü Bekayi “Başkan’ın raporu teknik kanıtlara değil, üç Avrupa ülkesi ve ABD’nin siyasi talimatlarına dayanarak hazırlanmış ve maalesef daha önce çözülmüş, eski iddiaları tekrar gündeme taşımaktadır.” ifadesini kullandı.

Raporda İran’ın yükümlülüklerine uymadığına ya da barışçıl nükleer yolundan saptığına dair hiçbir unsur bulunmadığını belirten Bekayi, “Bugün Kurul’un gündeminde olanlar, uluslararası hukuka ve işbirliği ruhuna aykırıdır. Bu girişim, daha önce nükleer anlaşma (KOEP) kapsamında kapatılmış dosyaları yeniden açmak ve İran’a yeni suçlamalar yöneltmek için kasıtlı bir çabadır,” açıklamasını yaptı.

ABD ve üç Avrupa ülkesinin (Almanya, Fransa ve İngiltere), önerdiği karar taslağını da açık şekilde eleştiren Bekayi “Bu taslakta İran, yükümlülüklerine uymamakla suçlanıyor. Ancak UAEA’nın asıl raporunda bu yönde en küçük bir ifade dahi yer almamaktadır,” şeklinde konuştu.

İranlı diplomat “Tüm Avrupa’yı suçlamıyoruz. Çünkü Avrupa ülkeleri arasında farklı bakış açıları var. Ancak bu düşmanca yaklaşımın asıl sahipleri, bilinen üç Avrupa ülkesidir. Bu ülkeler, hazırladıkları karşıt karar taslağı ile İran’ın yapıcı yaklaşımını görmezden gelmiştir.” diye kaydetti.

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın Tahran’a yaptığı son ziyarete ve bazı Avrupa ülkelerinin farklı tutumlarına da değinen Bekayi, İran’ın yapıcı diyalog ve işbirliğine inandığını ancak siyasi oyunların ve tekrar eden dosya açma girişimlerinin işbirliğini ilerletmeyeceğini vurguladı.

Yeni bir karar tasarısının kabul edilme ihtimaliyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Bekayi, son iki yılda İran’a karşı en az dört benzer kararın kabul edildiğini belirtti.

Bekayi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üç Avrupa ülkesi ve ABD’nin bu kararı da geçirme yönündeki planlamaları göz önüne alındığında, kabul edilme olasılığı oldukça yüksektir. Ancak şimdiye kadar gördük ki karşı taraf, mantık ve diyalog yolunu terk ettiğinde, İran her zaman dengeli ve karşılık veren bir tutum sergilemiştir,”

Olası tepkilere dair ayrıntı vermekten kaçınan Bekayi, “Gerekli kararlar Atom Enerjisi Kurumu ve diğer yetkili kurumlar tarafından alınmış olup, zamanında kamuoyuna duyurulacaktır,” dedi.

İran’ın nükleer müzakerelerdeki kırmızı çizgilerini hatırlatan İranlı diplomat, şu ifadeleri kullandı:

“İki temel ilkeyi içermeyen hiçbir teklif kabul edilemez ve hatta değerlendirilmeye alınmaz. Bu ilkelerden biri, İran halkının ülke içinde zenginleştirme dahil olmak üzere barışçıl kullanım hakkının tanınması; diğeri ise halkın refahını doğrudan hedef alan tüm yaptırımların etkili ve fiili şekilde kaldırılmasıdır,”