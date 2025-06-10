Pezeşkiyan: Düşmanların nükleer başarıları engelleme çabası boş hayaldir

İran Cumhurbaşkanı Masut Pezeşkyian, 26. Uluslararası Sağlık, Diş Hekimliği, İlaç ve Laboratuvar Ekipmanları Fuarı’nı ziyaret etti.

Halkın iradesinin yaptırımları engelleyeceğini vurgulayan Pezeşkiyan “İrade olduğu yerde, kalkınma yolu da açıktır” dedi.

ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin İran’ın gelişmesini engelleme çabalarının sonuç vermeyeceğini belirten Pezeşkiyan, özellikle yerli üretime dayananların ilerleme yolunda kararlı olduğunu ifade etti.

Fuar kapsamında sunulan nükleer teknoloji ve diğer bilimsel-sanayi alanlardaki başarıların, düşmanların engelleme çabalarının boşuna olduğunu gösterdiğini kaydeden Pezeşkiyan “İranlılar her krizi onur ve gururla aşacak kapasiteye sahiptir” ifadelerini kullandı.