İran’ın İsrail’e karşı istihbarat operasyonunun 6 stratejik kazanımı

İran istihbaratı, geniş kapsamlı bir operasyonla İsrail rejiminin nükleer programına ilişkin strarejik belgeleri ülkeye getirmeyi ve güvenli yerlerde incelemeyi başardı.

İran televizyonunun açıklamasına göre, İran’ın eline geçen hassas stratejik bilgi ve belgelerin hacmi son derece büyük olup, bunların binlercesi işgalci Siyonist rejimin projeleri ve nükleer tesislerine ilişkindir. Bu belgeler tamamen ve güvenli şekilde İran’a ulaştırılmıştır.

El Mayadeen haber sitesi yayınladığı yazıda, İran'ın Siyonist rejimin en üst düzey istihbarat kademelerine sızmasını büyük bir başarı olarak değerlendirerek, bu olayı Siyonist rejim için “stratejik bir deprem” olarak niteledi.

İşte El Mayadeen'e göre İran’ın büyük istihbarat operasyonundan elde ettiği kazanımlar:

1. Askeri Caydırıcılık:

İran bu operasyonla, Siyonist rejimin nükleer tesislerine ilişkin belgelere sahip olduğunu ve bu hedefleri vurmak için yeterli bilgiye sahip bulunduğunu göstermek istemiştir. Bu nedenle, ABD ve Tel Aviv, İran’ın nükleer tesislerine yönelik tehditlerinden vazgeçmelidir.

2. Siyasi Caydırıcılık:

Bu gelişme, İran’a Amerika’nın önerilerine karşı geniş bir diplomatik ve siyasi manevra alanı sağlamış, aynı zamanda Tahran’ın güçlü bir duruş sergilemesini mümkün kılmıştır. Bu durum, ABD’yi İran’a kendi görüşlerini dayatmak yerine, uygulanabilir çözümler üretmeye zorlayacaktır.

3. Hukuki Caydırıcılık:

Tahran, Siyonist rejimin nükleer programı ve silahları hakkında detaylı bilgilere sahiptir. Tel Aviv’in bugüne kadar bu konuda sorumluluk almaktan kaçındığı bilinmektedir. Ancak artık Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ajans Başkanı ve Yönetim Kurulu üye devletleri bu durumu göz ardı edemez; bu da onların İran’a yönelik siyasi tutumlarını yeniden gözden geçirmelerine yol açabilir.

4. Bölgesel Caydırıcılık:

İsrail’in nükleer programının detaylarının bölge ülkeleriyle paylaşılması, bu konunun bölgesel güvenliği tehdit eden bir unsur olarak gündeme gelmesini sağlayabilir. Böylece, bölge ülkelerinin Tel Aviv’e yönelik tutumlarında değişiklik oluşabilir ve İsrail’e karşı yeni bir baskı aracı gelişebilir.

5. Teknolojik İstihbarat Caydırıcılığı:

İran’ın gerçekleştirdiği bu büyük çaplı istihbarat operasyonu, Siyonist rejimin Lübnan direnişine karşı gerçekleştirdiği siber saldırılar kadar önemli hatta bazı açılardan daha da etkili olarak değerlendirilmektedir. Bu operasyon, İran’ın sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de istihbarat kapasitesi açısından ilerleme kaydettiğini göstermektedir. Bu başarı, İsrail’in çok sayıda istihbarat desteğine rağmen gerçekleşmiştir.

6. İsrail İçinde Tedirginlik ve Sarsıntı:

Şüphesiz bu operasyon, Siyonist rejimin iç işleyişinde ve özellikle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun zaten kırılgan olan kabinesinde derin etkiler yaratacaktır. Ordu, istihbarat servisleri ve genel toplum yapısında ciddi güvenlik zafiyetlerine ve iç bölünmelere neden olabilir.