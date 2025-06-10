İtalya’da İsrail’in “Madleen” yardım gemisine saldırısı protesto edildi

İtalya’nın Roma ve Milano şehirlerinde, İsrail işgal güçlerinin Gazze’ye insani yardım taşıyan “Madleen” gemisine yönelik saldırısı protesto edildi.

Roma’nın tarihi Pantheon Meydanı’nda, yüzlerce gösterici Filistin bayrakları ve “Soykırıma Son Verin”, “İsrail’e Silah Gönderme”, “Özgürlük Filosu’na Dokunma” ve “İsrail Terör Devletidir” yazılı pankartlarla bir araya gelerek, gözaltına alınan 12 aktivistin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Milano’da ise Mercanti Meydanı ve Valilik binası önünde düzenlenen iki ayrı protestoya yaklaşık 500 kişi katıldı. Göstericiler, Gazze ablukasının devam etmesine ve “Madleen” gemisine yapılan saldırıya öfke göstererek, İsrail rejiminin işlediği suçların sona ermesini istedi.