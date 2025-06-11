Tunus’tan Gazze’ye: “Mağrip Direniş Konvoyu” Libya’dan geçiyor

Tunus’tan başlayarak Gazze kuşatmasını kırmak amacıyla yola çıkan “Dayanışma” karavanı, şu anda Libya şehirlerinden geçiyor.

El Cezire’ye göre, Pazartesi günü Tunus’tan hareket eden “Mağrip Direniş Konvoyu”, Libya’nın Zaviye şehrine ulaştı ve burada halk tarafından karşılandı.

Karavan, Libya’nın başkenti Trablus’a doğru ilerliyor; ardından Mısrata şehrine ve ülkenin doğusuna geçerek Libya-Mısır sınırındaki Umsaad geçiş noktasına ulaşacak.

Sonrasında karavan Mısır’a giriş yapacak ve başkent Kahire’ye doğru giderek 15 Haziran’da Refah sınır kapısına ulaşmayı hedefliyor.

Yaklaşık 20 otobüs ve 350 araçtan oluşan karavanda, Tunus, Cezayir, Fas, Moritanya ve Libya’dan toplam 1500’den fazla kişi bulunuyor.