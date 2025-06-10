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10 Haz 2025 14:11

Küba’dan ABD yaptırımlarına ve İsrail’in gemi saldırısına kınama

Küba’dan ABD yaptırımlarına ve İsrail’in gemi saldırısına kınama

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez, ABD'nin İran’a yönelik yeni yaptırımlarını “hukuksuz ve zalimce” olarak nitelendirerek sert bir şekilde kınadı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a yönelik yeni yaptırımlarını “hukuksuz ve zalimce” olarak nitelendirerek sert bir şekilde kınadı. Rodríguez, bu adımın uluslararası hukuku zayıflattığını ve Tahran ile Washington arasında müzakere ihtimallerini yok edeceğini ifade etti.

İsrail’in, Gazze’ye insani yardım taşıyan “Madleen” gemisine uluslararası sularda düzenlediği saldırıyı da kınayan Rodríguez, gemideki yolcuların ve mürettebatın gözaltına alınmasını, Gazze ablukasını kaldırmak için yapılan insani çabalara yönelik açık bir engelleme olarak değerlendirdi.

Küba Dışişleri Bakanı, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukanın yasa dışı olduğunu ve derhal son bulması gerektiğini vurguladı. Bakan ayrıca “Filistin halkına karşı yürütülen soykırım artık yeter” ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, geçtiğimiz cumartesi günü İran’la bağlantılı 10 kişi ve 27 kurumu yeni yaptırım listesine dahil etti.

News ID 1927578

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