Türkiye'de İsrail'in "Madleen" gemisine saldırısı protesto edildi

Filistin İçin Bin Genç, Siyonist İsrail’in Madleen’i ve 12 Filistin gönüllüsünü kaçırmasına ve işgal ordusuna çelik taşıyan VELA gemisinin Mersin Limanına gelmesine karşı Karaköy Liman Başkanlığı önünde bir araya geldi.

Türkiye limanlarından kalkan gemilerin Gazze’de çocukları, kadınları, sivilleri yakan bombaların parçalarını taşıdığı kaydedilen açıklamada, “Dün, Amerikan savaş uçağı F-35’lerle düzenlenen saldırılarda, 30’dan fazla çocuk yanarak can verdi. O uçaklara güç veren parçalar, bu topraklardan geçti. Bu limanlardan yola çıktı. Dün gece saatlerinde İsrail ordusu, aylardır insani yardımına dokunmadığı Gazze’ye ilaç ve un götürebilmek için harekete geçen Medleen gemisine saldırdı Türkiye hükümeti ise içerisinde bir vatandaşının da olduğu 12 aktivistin güvenliği için halen hiçbir şey yapmamakta. Liman başkanlığına ve iktidara soruyoruz? 12 aktivist uluslararası sularda İsrail ordusu tarafından tutuklanırken, işgalci İsrail ordusu için çelik ve mühimmat taşıyan VELA gemisi neden Mersin limanında? Zim, Maersk, Akkon gibi Siyonist ve iş birlikçi şirketlerin gemileri limanlarımızı kullanmaya devam ediyor. Ceyhan limanından İşgalci İsrail’e SOCAR’IN petrolü gitmeye devam ediyor, bu iş birliklerine, bu kanlı ticarete derhal son verilmelidir” denildi.

Tek suçlunun sadece İsrail değil, bu gemilere izin verenlerin, bu sevkiyata sessiz kalanların, bu işgale göz yumanların suçu olduğunun altı çizilen açıklamada, insani yardım engellenirken, savaş çeliğinin kırmızı halılarla karşılandığı kaydedildi ve şu vurgular yapıldı: “Bu limanlar halkın limanlarıdır. Filistin halkı yalnız değildir. Bu topraklardan kalkan her ölüm gemisine karşı, biz gençler buradayız. Dünyanın özgür halkları, bu işgalin karşınızda iş birlikçi hükümetlere karşı mücadeleye devam ediyoruz. Limanlarımızdan işgalcilere tek bir toplu iğne gitmeyinceye kadar mücadele edeceğiz. Limanlarımız işgalcilere ve iş birlikçilerine ne dinlenmeleri ne de hizmet görmeleri için bir durak olmayacak.”

Kaynak: Gazete Patika