ABD'nin İran'ın zenginleştirme faaliyetlerine karışmaya hakkı yoktur

Dış politika uzmanı Hasan Hanizade, Mehr'e yaptığı röportajda İran'daki uranyum zenginleştirme konusuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Hanizade, uranyum zenginleştirmenin ve nükleer teknolojiye sahip olmanın İran’ın bağımsızlığıyla doğrudan bağlantılı ulusal bir mesele olduğunu ifade etti.

Hanizade "Bu döngü, İran’daki birkaç nükleer bilim şehidinin kanı sayesinde elde edilmiştir ve dış yardıma dayanmadan gerçekleşmiştir. Bu tamamen iç kaynaklı bir girişimdir ve hiçbir ülke İran’ın bu karmaşık teknolojiye ulaşmasında rol oynamamıştır." dedi.

İranlı uzman ayrıca "İran, geçen yıllar boyunca samimiyetle uluslararası toplum ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği yapmıştır ve herhangi bir ihlal olmamıştır. Nükleer faaliyetlerin başından beri bu teknolojinin askeri amaçlarla kullanılmayacağı ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

NPT, İran’ın dürüstlüğünü kanıtlayan en iyi belgedir

Ajans denetçilerinin ani ziyaretleri ve İran’ın nükleer tesislerinde onlarca kamera bulunmasının uluslararası kurumlarla samimi işbirliğinin göstergesi olduğunu söyleyen Hanizade "ABD’nin müdahalesiyle İran’ın zenginleştirme yapmaması gerektiğini ilan etmesi, İran’ın ulusal egemenliğinin açık bir ihlalidir çünkü İran’daki nükleer faaliyetlerin tek denetleyicisi ajanstır. İran NPT belgesini imzalamıştır ve bu belge, İran’ın nükleer alandaki dürüstlüğünü kanıtlayan en iyi belgedir." şeklinde konuştu.

Hanizade ayrıca "ABD kendini dünyanın jandarması olarak görüyor ve İran’ın bu döngüye sahip olmasını engellemeye çalışıyor; bu kesinlikle kabul edilemez." açıklamasını yaptı.

Dış politika uzmanı şunları vurguladı:

"ABD şartlarını dikte etmek isterse, bu dünya genelinde yaşanan yoldur; Libya’da silahsızlandırmanın ardından saldırı gerçekleşti, Irak da aynı durumu yaşadı. ABD İran’ı silahsızlandırmak istiyor ki bu ülkeye karşı eylemlere yol açabilir; ancak İran tüm bu hareketleri akıllıca takip ediyor."

Atom Enerjisi Ajansı Batı’nın iradesi altında

İranlı uzman "Ne yazık ki ajans ABD ve Batı’nın iradesi dışında karar alamıyor. Grossi’nin çelişkili açıklamaları ajansın ABD’nin iradesine bağlı olduğunu gösteriyor. İran hiçbir koşulda zenginleştirme döngüsünü durdurmayacak, ancak zenginleştirme oranı konusunda tartışmalar olabilir." dedi.

Hanizade son olarak Devrim Lideri'nin, zenginleştirmenin iç mesele olduğunu ve ABD ile alakası olmadığını açıkça ifade ettiğini hatırlattı.