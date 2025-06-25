İran: Katar'daki ABD üssüne saldırı uluslararası hukuk çerçevesindeydi

İran’ın BM Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Emir Said İrevani, İran tarafından Katar’daki Amerikan El-Udeid Üssü’ne düzenlenen füze saldırılarının ardından, BM Güvenlik Konseyi Başkanı ve BM Genel Sekreteri António Guterres’e bir mektup gönderdi.

Mektupta şu ifadeler yer aldı: “Hükümetim adına ve 21 Haziran 2025 tarihli (S/2025/404) mektuba atıfla, ABD’nin İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki barışçıl ve denetime tabi nükleer tesislerine yönelik yasa dışı saldırılarına ilişkin olarak Sayın Başkan ve Güvenlik Konseyi üyelerine aşağıdaki hususları bildirmek isterim.

Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkımız uyarınca ve ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırgan eylemine karşılık olarak, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, 23 Haziran 2025 tarihinde, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde, ABD’nin Katar’daki El-Udeid hava üssünü hedef alarak savunma amaçlı, meşru ve orantılı bir eylemde bulundu.

İran’ın bu eylemi tamamen uluslararası hukuk ve insancıl ilkelere uygun şekilde gerçekleştirilmiş olup, hedef üs, sivil yerleşim bölgelerinden oldukça uzakta yer aldığından, her türlü sivil zayiatın önüne geçilmiştir.

İran İslam Cumhuriyeti, bu savunma ve meşru eylemin, dost ve kardeş ülke Katar’ın hükümeti ve değerli halkı için hiçbir şekilde tehdit oluşturmadığını vurgular. İran ayrıca, iki ülke arasında uzun süredir var olan dostane ilişkilerin korunması ve güçlendirilmesine yönelik taahhüdünü sürdürmektedir.”