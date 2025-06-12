Pezeşkiyan’dan Putin’e tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Rusya Millî Günü münasebetiyle Rusya Devlet Başkanı ve halkına bir tebrik mesajı gönderdi.

Pezeşkiyan mesajında, İran ile Rusya arasındaki ilişkilerin gidişatına dikkat çekerek, “İran ve Rusya arasındaki işbirliği süreci gelişmekte ve stratejik bir seviyeye yükselmiş durumda. Bu sürecin devam etmesiyle, İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında ikili, bölgesel ve uluslararası düzeydeki işbirliklerinin her geçen gün artacağına ve iki ülke halklarının bu işbirliklerinden fayda sağlayacağına eminim” ifadesini kullandı.