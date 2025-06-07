Pezeşkiyan’dan nükleer mesajı: Denetimlere hazırız

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu ile görüştü.

Görüşmede Pezeşkiyan, Kurban Bayramı’nı tebrik ederken, bunun İslam ülkeleri arasındaki bağları pekiştirmek ve kapsamlı ilişkileri geliştirmek için değerli bir fırsat olmasını umudunu dile getirdi.

Pezeşkiyan, Tahran ile Washington arasında yürütülen dolaylı müzakerelere değinerek, ‘’İran, nükleer silah veya kitle imha silahları üretme peşinde olmadığını defalarca dile getirdi, ancak buna rağmen İran’ın barışçık nükleer programına dair iddialar ortaya atılıyor’’ dedi.

İran’ın nükleer faaliyetlerinin şeffaf olduğunu belirterek, ''Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) bunu defalarca teyit etmiştir. Denetimlere hazırız. Ülkelerin teknoloji ve bilimsel kazanımlardan mahrum bırakılmasının kabul edilemez olduğuna inanıyoruz.’’ ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ''Kimsenin önünde değik, sadece Allah'ın huzurunda eğiliyoruz. Bu yüzden başkalarının milletimizin geleceğini ve kaderini belirlemesini kabul etmeyiz. İran İslam Cumhuriyeti her zaman akılcı konuşmayı dinlemeye hazırdır, ancak zorbalığı asla kabul etmeyecektir’’ açıklamasını yaptı.

İran’ın diğer Müslüman halkları kardeş olarak görüdğünü belirten Pezeşkiyan, ‘’Bu doğrultuda Kazakistan da dahil olmak üzere tüm İslam ülkeleriyle işbirliğine hazırız’’ dedi.

Kazak bakan da görüşmede, Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın mektubunu İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a sundu.

Nurtileu, ‘’İran'ı kadim bir kültür ve medeniyete sahip bir ülke olarak tanıyoruz. Kazakistan, nükleer teknolojinin barışçıl amaçlarla kullanılmasının İran meşru hakkı olduğuna inanıyor’’ diye konuştu.