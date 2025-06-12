Pezeşkiyan: Zorbalığa ve zulme boyun eğmeyiz

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İlam eyaletine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında bu eyaletin halkı ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan burada yaptığı konuşmada, ABD ve Avrupa’nın, İran halkı üzerinde baskı ve yaptırımlar uygulamaya çalıştığını belirterek, “Onlar, yaptırım ve tehditlerle bizi durdurabileceklerini sanıyorlar. Ancak biz, Yüce Allah’a dayanarak onlara buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Pezeşkiyan, “Allah’a inanan bir halk ve toprak, başkasına ihtiyaç duymaz. Biz kalbimizi Allah’a bağladık, Amerika’ya ve onun uşaklarına değil. Bu, dünyayla savaşmak istediğimiz anlamına gelmez” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı konuşmasının devamında, “Biz dünya ile konuşmak istiyoruz, ancak zorbalık, zulüm ve kabadayılığa boyun eğmeyiz. Biz tüm ülkelere kardeşlik ve dostluk eli uzattık. On dördüncü hükümet döneminde komşularla görüştük ve konuştuk. Onlara, bizim kardeş ve akraba olduğumuzu ilan ettik” ifadelerinde bulundu.