Pezeşkiyan ile Paşinyan telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede taraflar Tahran ile Erivan arasındaki tarihi, dostane ve gelişen ilişkilere vurgu yaparak, ortak çıkarlar doğrultusunda işbirliğinin derinleştirilmesinden yana olduklarını belirttiler.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bu telefon görüşmesinde, Kurban Bayramı’nın gelişini İslam Devrimi Lideri'ne, İran hükümeti ve halkına tebrik ederek, iki ülke ve millet için sağlık, huzur ve artan ilerleme temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da bu telefon görüşmesinde, Ermenistan Başbakanı’nın samimi tebriklerinden dolayı teşekkür ederek, iki millet arasındaki tarihi, kültürel ve dostane bağlara değinip, İran ile Ermenistan arasındaki köklü ve kalıcı ilişkilerin önemini vurguladı.