Pezeşkiyan, Bahreyn Kralı ile telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Bahreyn Kralı Şeyh Muhammed bin İsa Al Halife, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Kurban Bayramı’nı birbirlerine tebrik ederek, iki halk, iki ülke ve tüm büyük İslam ümmeti için hayır, sağlık, güvenlik, refah ve ilerleme dilediler.

Taraflar bu telefon görüşmesinde, Hac ibadetinin kapasitesinden, İslam ülkeleri arasında dayanışma, kardeşlik ve etkileşimi güçlendirmek amacıyla yararlanmanın önemini vurguladılar ve bölgede barış, istikrar ve kalıcı güvenliğin yayılması için tüm İslam ülkelerinin işbirliği yapması gerektiğini ifade ettiler.

İki lider ayrıca, İslam ümmetinin düşmanlarının ayrıştırıcı hedeflerini ve kötü niyetlerini etkisiz hale getirmenin, bölge ülkelerinin birliğini ve kardeşliğini korumak için Müslüman ülkelerin dayanışma ve işbirliğini gerektirdiğini belirtti.