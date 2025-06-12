Pezeşkiyan: Zenginleştirmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu’nun İran karşıtı kararına tepki gösterdi.

Pezeşkiyan, “Bugün İngiltere, Fransa ve Almanya İran aleyhine bir karar kabul ettiler. Bu dünyayla nasıl bir uyum içinde olmalıyız ki bize karşı sinsilik yapmasınlar, bu halkın kendi ayakları üzerinde durmasına ve bağımsız yaşamasına izin versinler; bunu gerçekten anlayamıyorum.” dedi.

İran'ın yoluna devam edeceğini belirten Pezeşkiyan, “Biz yolumuza ve zenginleştirmeye devam edeceğiz ve şu anki süreçten geri adım atmayacağız. Bu ülkeyi kendi gençlerimizle inşa edeceğiz. Tesislerimizi bombayla yok etseler bile, tüm bu yetenekler bizim düşüncemizde ve zihnimizdedir. Dolayısıyla ne yaparlarsa yapsınlar, yeniden inşa ederiz.” ifadelerinde bulundu.