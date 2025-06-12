İran aleyhine alınan karar siyasi amaçlıdır

UAEA Yönetim Kurulu, İran'ın yükümlülüklerine uymadığına dair ABD ve üç Avrupa ülkesinin sunduğu kararı 19 evet, 3 hayır ve 11 çekimser oyla kabul etti.

Bu karar, İran dosyasını doğrudan BM Güvenlik Konseyi'ne göndermiyor, ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı’ndan şu taleplerde bulunuyor:

1. İran, bu karar ve daha önceki kararların uygulanmasına yönelik çabalarını sürdürmelidir.

2. İran, bu kararda gündeme gelen konularla ilgili her türlü yeni gelişmeyi içeren yeni bir rapor sunmalı ve nükleer madde ve ekipmanların mevcut yerleri hakkında ajansı bilgilendirmelidir.

3. İran, ajansın talep ettiği sahalara ve maddelere erişim sağlamalı ve ajansın uygun gördüğü şekilde numune alma işlemlerine izin vermelidir.

4. İran, ajans ve Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü tüm adımları atarak, koruma önlemleri anlaşmasına uymadığı durumları derhal gidermelidir.

Bu konu hakkında Mehr Haber Ajansı'n konuşan İranlı dış politika uzmanı Muhsin Pakayin "Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD, İran'ın Ajans ile sürekli işbirliği yapmasına rağmen, siyasi saiklerle İran'a karşı bir karar çıkarmaya çalışıyordu" dedi.

Ajans Genel Müdürü'nün raporunun siyasi olduğunu belirten İranlı uzman "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun toplantısında Çin, Küba, Rusya, Belarus, Venezuela ve Nikaragua'nın da aralarında bulunduğu altı önemli üye ülke, İran'ı destekledi. Bu ülkeler, açıklamalarında İran'ın pozisyonlarını tam olarak vurguladılar ve ayrıca Ajansın raporunun tekniksel olmadığını belirttiler" ifadesini kulandı.

Pakain sözlerinin devamında "Bu açıklamada, Avrupa ülkelerinden tehdit ve atmosferin radikalleştirilmesini aramamaları ve Ajans ile İran arasındaki farklılıkları barışçıl bir şekilde ve diyalog yoluyla çözmeleri istendi." şeklinde konuştu.

UAEA'nın raporu tekniksel değil

İranlı uzman ayrıca "UAEA raporunda İran'ın nükleer silah edinme sapmasından bahsedilmiyor, bu nedenle İran davasının IAEA'dan çıkarılıp Güvenlik Konseyi'ne gönderilmesi için hiçbir neden yok.UAEA raporu kesinlikle tekniksel değil ve asıl amacı ABD'nin müzakerelerde maksimum puan kazanması için bir fırsat yaratmak." değerlendirmesinde bulundu.

Ajans raporunun amacı tetik mekanizmasını harekete geçirmek için bir bahane yaratmaktır

Dış polştşka uzman şöyle devam etti:

"Öte yandan, Ajans raporu Avrupa ülkelerinin tetik mekanizmasını harekete geçirmesi için bir bahane yaratmaktır. İran her türlü senaryoya hazırlandı. ABD ve Avrupa'nın her zaman yaptıkları gibi yanlış bir hesaplama yapmamasını umuyoruz."