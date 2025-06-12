Galibaf: UAEA ile işbirliği ters sonuç verdi

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf bugün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu’nun kararına tepki gösterdi.

Galibaf paylaşımında, “Yönetim Kurulu’nun taraflı kararı, ajans ile yapılan işbirliğinin ters sonuçlar doğurduğunu göstermektedir. İran İslam Cumhuriyeti bu aşırı talepler karşısında kararlı adımlar atacaktır. Gelişmiş santrifüjlerle uranyum zenginleştirme, yeni bir merkezin faaliyete geçirilmesi ve denetimlerin azaltılması, etkileşim yolunun ihlaline karşı meşru birer cevaptır” ifadesini kullandı.

Ne oldu?

UAEA Yönetim Kurulu, İran'ın yükümlülüklerine uymadığına dair ABD ve üç Avrupa ülkesinin sunduğu kararı 19 evet, 3 hayır ve 11 çekimser oyla kabul etti.

Avrupa ve ABD'nin İran karşıtı kararında hangi maddeler yer alıyor?

Bu karar, İran dosyasını doğrudan BM Güvenlik Konseyi'ne göndermiyor, ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı’ndan şu taleplerde bulunuyor:

1. İran, bu karar ve daha önceki kararların uygulanmasına yönelik çabalarını sürdürmelidir.

2. İran, bu kararda gündeme gelen konularla ilgili her türlü yeni gelişmeyi içeren yeni bir rapor sunmalı ve nükleer madde ve ekipmanların mevcut yerleri hakkında ajansı bilgilendirmelidir.

3. İran, ajansın talep ettiği sahalara ve maddelere erişim sağlamalı ve ajansın uygun gördüğü şekilde numune alma işlemlerine izin vermelidir.

4. İran, ajans ve Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü tüm adımları atarak, koruma önlemleri anlaşmasına uymadığı durumları derhal gidermelidir.