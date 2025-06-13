İran Ordusu'ndan flaş açıklama

İran Ordusu tarafından açıklama yayımlandı:

İşte açıklamanın tam metni:

Kana susamış ve acımasız Siyonist rejim, İran İslam Cumhuriyeti topraklarına karşı hava saldırısına başladı ve ülkemizdeki birçok noktaya saldırdı. Şimdiye kadar savaşa giden yolu açmak istemiyorduk, ancak ordu, Devrim Muhafızları Ordusu ile birlikte, bu iğrenç çocuk katillerinin saldırganlığına ve yurttaşlarımızın masum kanının dökülmesine tahammül etmeyecek ve Netanyahu'ya acı bir ders verecektir.

Değerli halkımız soğukkanlılığını ve sükunetini korusun. Bu rejimin ajanları tarafından yayılabilecek her türlü söylentiyi dikkatine almasın.

Askeri üslere yaklaşmamalı ve Devrim Liderimiz tarafından verilecek genel sorumluluğu yerine getirme anını beklemelidir. Şu anda ordunun ve ordu'nun muharip güçleri gökyüzünde savaş halindedir.