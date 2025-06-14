  1. İran
14 Haz 2025 19:10

Siyonist rejimden İran'ın Güney Pars gaz sahasına saldırı

Siyonist rejimden İran'ın Güney Pars gaz sahasına saldırı

Siyonist rejimin İran'ın Güney Pars gaz sahasının 14. fazına dorne ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Siyonist rejimin İran'ın Güney Pars gaz sahasına dorne ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonucu Güney Pars gaz sahasının 14. fazında yangın çıktı. Bölgede yangın söndürme çalışmaları başlatıldı.

News ID 1927778

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler