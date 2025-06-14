Siyonist rejimden İran'ın Güney Pars gaz sahasına saldırı

Siyonist rejimin İran'ın Güney Pars gaz sahasına dorne ile saldırı düzenlediği belirtildi.
Saldırı sonucu Güney Pars gaz sahasının 14. fazında yangın çıktı. Bölgede yangın söndürme çalışmaları başlatıldı.
Siyonist rejimin İran'ın Güney Pars gaz sahasının 14. fazına dorne ile saldırı düzenlediği belirtildi.
Siyonist rejimin İran'ın Güney Pars gaz sahasına dorne ile saldırı düzenlediği belirtildi.
Saldırı sonucu Güney Pars gaz sahasının 14. fazında yangın çıktı. Bölgede yangın söndürme çalışmaları başlatıldı.
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