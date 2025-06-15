  1. İran
15 Haz 2025 10:13

İranlı uzmandan uyarı gibi mesaj: Asıl füzeler henüz ateşlenmedi

İranlı uzmandan uyarı gibi mesaj: Asıl füzeler henüz ateşlenmedi

İranlı Uzman Seyyid Muhammed Merendi, İran’ıın dün gece işgal altındaki topraklara düzenlediği füze saldırısını değerlendirdi.

İranlı Uzman Seyyid Muhammed Merendi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran’ıın dün gece işgal altındaki topraklara düzenlediği füze saldırısını değerlendirdi.

Merendi paylaşımında, İran’ın yeni dalga saldırısında fırlattığı füzelerin neredeyse tamamının 20 ila 30 yıl öncesine ait modeler olduğunu belirtti.

Merendi ayrıca, “Ama Hayfa’ya isabet eden daha yeni nesil füzeye bakın ve elektriğin nasıl kesildiğini görün. Bekleyin, İran eski stoklarını boşaltsın, o zaman bu soykırımcı rejim için işler çok daha ‘ilginç’ hale gelecektir” ifadelerinde bulundu.

News ID 1927800

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