ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği İran'ın füze saldırısında hasar gördü

İşgal altındaki topraklardaki ABD Büyükelçisi Mike Huckabee, sosyal medya X platformunda yayınladığı bir mesajda, İran tarafından fırlatılan bir füzenin ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçilik binasına isabet etmesi sonucu yapının hasar gördüğünü duyurdu.

Huckabee, “ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliği ve konsolosluğu bugün de resmî olarak kapalı kalacaktır ve ‘bulunduğunuz yerde kalın’ uyarısı hâlâ geçerliliğini korumaktadır. İran füzelerinden biri, Tel Aviv’deki büyükelçiliğine yakın bir noktaya isabet etti ve binada küçük çaplı hasar oluştu, ancak Amerikalı personel zarar görmedi” yazdı.

ABD Büyükelçisi, Cumartesi günü de İran’ın Tel Aviv’e yönelik ağır füze saldırılarına işaretle, “İsrail’de zorlu bir geceydi; gece boyunca beş kez sığınağa inmek zorunda kaldım” demişti.