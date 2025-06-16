Pezeşkiyan: Bu topraklar ve halk uğruna son nefesimize kadar ayakta duracağız

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bugün Meclis'in Açık Oturumu'nda yaptığı konuşmada, Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırılarını kınayarak, “Düşman öldürerek, terörle bizi sahneden silemez. Her düşen kahramanın yerini yüzlerce kahraman alır ve bu zalimlere karşı durur” dedi.

İran’ın saldırgan bir ülke olmadığını vurgulayan Pezeşkiyan, “Bugün her zamankinden daha çok birliğe ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Tüm halkımız el ele verip bu saldırganlığa güçlü şekilde karşı durmalıdır” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan” Biz müzakere masasından kalkan taraf değildik. Aksine biz dolaylı görüşmelere başladık. Devrim Lideri’nin belirlediği politikalar doğrultusunda biz nükleer silah peşinde değiliz. Bu bizim inancımızdır.” diye kaydetti.

Cumhurbaşkanı sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Nükleer enerjiden ve toplumun yararına olan araştırmalardan faydalanmak bizim hakkımızdır ve kimse bu hakkı bizden alamaz. Biz bu hakkı savunmak için tüm gücümüzle ayaktayız ve bu konuda hiçbir güçten korkumuz yok. Biz tüm İslam ülkeleriyle kardeşlik eli uzattık çünkü onlar bizim kardeşlerimizdir. Bugün onların çoğu, hatta belki tamamı bizim yanımızda duruyor.”

Pezeşkiyan “ABD şu anda zorbalık yapıyor. Uluslararası hukuka aykırı olarak İsrail’in ülkemize saldırmasına göz yumuyor. Biz savaşı başlatmadık. Bizim komutanlarımızı ve bilim insanlarımızı biz öldürmedik. Bu teröristlerdi bunu yapan. Bir bilim insanı ne yapmış olabilir ki, dünyanın öbür ucundan gelip hem onu hem ailesini yok etsinler?” dedi.

Pezeşkiyan “Düşman sanıyor ki bu insanları öldürerek işlerini halledebilir. Oysa bu şehitler hâlâ hayattadır. O bilim insanı silah mı taşıyordu? Bombası mı vardı? Eğer bugün elimizde bu füzeler olmasaydı, İsrail her gün istediği yeri rahatça vuracaktı. Bu bilim insanları bizim topraklarımızı savunmak için direndiler, ama düşman onları hedef aldı” ifadelerini kullandı.

“Düşmanlar, anlayan, bilen ve direnen insanlardan korkar; bilmeyen ve kendini satmışlardan değil” diyen Pezeşkiyan sözlerine şöyle son verdi: “Bu topraklar, halk ve inanç uğruna son nefesimize kadar ayakta duracağız.”

Pezeşkiyan son olarak şunları söyledi:

“Biz güç, zorbalık ya da tahakküm peşinde değiliz. Biz tüm İslam ülkelerine kardeşlik mesajı verdik ve kardeşiz. İsrail, Müslümanları teker teker saf dışı bırakmak ve kendi çirkin hedeflerini onlara dayatmak istiyor. Bugün tüm İslam ülkeleri el ele vermelidir. Dün Pakistan Senatosu, İsrail’in bu çirkin politikalarına karşı İran’ın yanında olduğunu açıkladı ve ihtiyaç duyulan tüm alanlarda bizi destekleyeceklerini bildirdi.”