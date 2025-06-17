Devrim Muhafızları’ndan 6. bildiri: Operasyonlar Siyonist rejim yıkılana kadar sürecek

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu’nun yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Aziz İran milletine duyurulur; az önce Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından ‘Gerçek Vaat 3’ operasyonunun yeni bir dalgası, öncekinden daha güçlü ve yıkıcı şekilde başlatılmıştır.

Bu operasyonda kullanılan ileri düzey teknolojiler ve özgün taktikler sayesinde, Amerika ve Batılı güçlerin kapsamlı desteği ile rejimin elindeki en modern savunma sistemlerine rağmen, füzeler işgal altındaki topraklardaki hedeflere başarıyla ve isabetli şekilde ulaşmıştır.

Sahte Siyonist rejimin hayati noktalarına yönelik etkili, hedefli ve ezici operasyonlarımız, bu rejim tamamen ortadan kalkana kadar devam edecektir.”