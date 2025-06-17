İran füzeleri Weizmann'ı tamamen yok etti

Haaretz gazetesi, Weizmann Araştırma Enstitüsündeki bir araştırmacıya dayanarak, İran’ın bu enstitüye düzenlediği füze saldırısının büyük yıkıma yol açtığını ve laboratuvarlardan birinin alev aldığını yazdı.

Söz konusu araştırmacı, bu enstitünün tamamen yok olduğunu belirterek, “İran füzesi, binanın üç katının çökmesine neden oldu. Yılların deneyleri, araştırmaları ve toplanan örnekler bu saldırıda yok oldu. Araştırma merkezi adeta bir savaş alanına dönüştü” dedi.

İran tarafından hedef alınan bu araştırma merkezi, 1934 yılında işgal altındaki Rehovot kentinde kurulmuştu.

