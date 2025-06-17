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17 Haz 2025 09:39

Siyonist Ordusu: Hava savunma sistemimiz İran füzelerine karşı güvenilir değil

Siyonist Ordusu: Hava savunma sistemimiz İran füzelerine karşı güvenilir değil

Siyonist ordu dün gece yayımladığı resmi bir bildiride, İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırıları karşısında rejimin hava savunma sistemlerinin yeterince güvenilir ve etkili olmadığını kabul etti.

Siyonist ordu dün gece yayımladığı resmi bir bildiride, İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırıları karşısında rejimin hava savunma sistemlerinin yeterince güvenilir ve etkili olmadığını kabul etti.

Açıklamada, işgal altındaki topraklardaki yerleşimcilerden, İç Cephe Komutanlığı’nın yönergelerine dikkatle uymaları istendi.

Ayrıca yerel kaynaklar, saldırı sırasında füze uyarı sistemlerinin çalışmadığını ve birçok yerleşimcinin füzeleri doğrudan görerek saldırıdan haberdar olduğunu aktardı. Bu durum, saldırıların Siyonist toplumda ciddi bir panik ve güvensizlik havası oluşturmasına yol açtı.

News ID 1927877

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