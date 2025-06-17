İsrail’de İran saldırılarına sansür

İran’ın Hayfa’ya yönelik füze saldırısını canlı yayınlamak amacıyla kamera yerleştirdikleri gerekçesiyle birkaç Siyonist İsrail güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.

İsrail ordusu, İran füzelerinin bir otobüs otoparkına isabet ettiğine dair görüntüleri öne çıkararak, aslında füzelerin daha stratejik ve önemli bir noktaya isabet ettiğini gizlemeye çalışıyor.

İran’ın işgal altındaki topraklara yönelik füze saldırılarının ardından kamuoyuna yansıyan görüntülerin azlığı dikkat çekerken, bunun temel nedeninin İsrail rejiminin uyguladığı yoğun medya sansürü olduğu belirtiliyor.

Rejim, saldırıların gerçek boyutlarının ortaya çıkmasından duyduğu endişe nedeniyle görsel ve yazılı basın üzerindeki baskıyı artırmış durumda.