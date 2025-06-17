İranlı sporcu, madalyasını İsrail saldırısı sırasında yayına devam eden sunucuya hediye etti

Siyonist rejimin dün İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (IRIB) cam binasına yönelik hain saldırısının ardından, sunucu Sahar İmami büyük bir cesaret örneği sergileyerek yayınını kesmeden sürdürdü ve saldırganlara meydan okudu.

Bu duruşu takdirle karşılanan milli karateci Emir Mehdi Zade, 2014 Incheon Asya Oyunları’nda kazandığı ilk altın madalyasını Sahar İmami’ye armağan etti.

Ayrıca, Tokyo Olimpiyatları altın madalya sahibi atıcımız Cevad Furugi da dünya şampiyonluğu madalyasını, İran İslam Cumhuriyeti’nin cesur ve dirayetli sunucusu Sahar İmami’ye ithaf etti.